国际油市：亚洲柴油裂解价差仍疲弱，受供应充沛所累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡8月12日 - 亚洲指标含硫量500ppm柴油裂解价差周三仍处于疲弱水准，受供应充沛所累。
路透数据显示，含硫500ppm柴油较新加坡现货价差为每桶贴水0.95美元，其维持在贴水状态已接近三个月。
“500ppm品项的供应过剩，需求则迟滞，”一新加坡交易商表示。他并称，除非炼厂大幅减产，否则的话基本面将会持续疲弱。
中国国家统计局周三公布，7月原油加工量4,354万吨，同比增长4.3%。
高柴油库存现象并非只有亚洲才有，因大多数国家的炼厂产能利用率都处于高位。
新加坡现货市场有两笔柴油交易，没有航煤交易。
Sietco从BP买进15万桶含硫500ppm柴油，8月27-31日装运，每桶58.95美元。
卢克石油(Lukoil)从托克(Trafigura)买进15万桶含硫500ppm柴油，8月29日至9月2日装运，每桶贴水0.60美元。(完)
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(编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”