国际油市：亚洲柴油裂解价差仍疲弱，受供应充沛所累

路透新加坡8月12日 - 亚洲指标含硫量500ppm柴油裂解价差周三仍处于疲弱水准，受供应充沛所累。

路透数据显示，含硫500ppm柴油较新加坡现货价差为每桶贴水0.95美元，其维持在贴水状态已接近三个月。

“500ppm品项的供应过剩，需求则迟滞，”一新加坡交易商表示。他并称，除非炼厂大幅减产，否则的话基本面将会持续疲弱。

中国国家统计局周三公布，7月原油加工量4,354万吨，同比增长4.3%。

高柴油库存现象并非只有亚洲才有，因大多数国家的炼厂产能利用率都处于高位。

新加坡现货市场有两笔柴油交易，没有航煤交易。

Sietco从BP买进15万桶含硫500ppm柴油，8月27-31日装运，每桶58.95美元。

卢克石油(Lukoil)从托克(Trafigura)买进15万桶含硫500ppm柴油，8月29日至9月2日装运，每桶贴水0.60美元。(完)

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