美股业绩：阿里巴巴季度营收成长28%不如预期，创逾三年来最小增幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月12日 - 中国最大电子商务公司阿里巴巴 截至6月底的三个月营收成长28%，低于分析师的预估，其成长放缓至逾三年来最低。
该公司公布季度营收32.7亿美元，低于汤森路透SmartEstimate调查28位分析师所得的预估值33.9亿美元。
营收成长下滑之际，阿里巴巴平台上的商品交易总额(GMV)增长34%，亦为逾三年来最低增幅。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”