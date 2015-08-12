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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 20:26 BJT

美股业绩：阿里巴巴季度营收成长28%不如预期，创逾三年来最小增幅

路透北京8月12日 - 中国最大电子商务公司阿里巴巴 截至6月底的三个月营收成长28%，低于分析师的预估，其成长放缓至逾三年来最低。

该公司公布季度营收32.7亿美元，低于汤森路透SmartEstimate调查28位分析师所得的预估值33.9亿美元。

营收成长下滑之际，阿里巴巴平台上的商品交易总额(GMV)增长34%，亦为逾三年来最低增幅。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)

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