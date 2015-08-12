欧洲汇市：英镑兑走强的欧元触及一个月低位，因英国6月薪资增速逊预期

路透伦敦8月12日 - 英镑兑全线走强的欧元在周三跌至一个月低点，此前数据显示英国6月薪资增速低于预期，减轻了英国央行加息的压力。

英国央行正密切关注劳动力市场，以判断何时可以实施2008年金融危机以来的首次加息。

英国统计局数据显示，英国截至6月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增幅放缓至2.4%，低于截至5月的三个月3.2%的增幅，亦远低于市场预估的增加2.8%。

英镑兑欧元 下跌约1%，至0.7170英镑，为7月13日以来最弱水准。

上周公布的英国央行会议记录显示，只有一名官员投票支持立即升息，市场原先猜测至少两人支持。

英镑兑人民币 上涨逾1%，触及11个月高点10.0421元人民币。