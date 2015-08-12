欧洲汇市：英镑兑走强的欧元触及一个月低位，因英国6月薪资增速逊预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦8月12日 - 英镑兑全线走强的欧元在周三跌至一个月低点，此前数据显示英国6月薪资增速低于预期，减轻了英国央行加息的压力。
英国央行正密切关注劳动力市场，以判断何时可以实施2008年金融危机以来的首次加息。
英国统计局数据显示，英国截至6月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增幅放缓至2.4%，低于截至5月的三个月3.2%的增幅，亦远低于市场预估的增加2.8%。
英镑兑欧元 下跌约1%，至0.7170英镑，为7月13日以来最弱水准。
上周公布的英国央行会议记录显示，只有一名官员投票支持立即升息，市场原先猜测至少两人支持。
英镑兑人民币 上涨逾1%，触及11个月高点10.0421元人民币。
英镑兑美元 上涨0.5%，至1.5655美元，欧元走强拖累美元表现，且在中国安排人民币贬值后，市场怀疑美联储会否最早在9月升息，也令美元走低。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。