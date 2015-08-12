全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运价续跌

路透8月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下跌，因海岬型船运价继续下降。

乾散货运价指数跌69点，或5.94%，报1,093点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大跌260点，或约11%，报2,107点，为2014年11月底来最大单日跌幅。日均获利急降2,604美元，报15,266美元。

船运经纪公司Clarksons Platou Securities周三在报告中表示，在周二中国安排人民币贬值后，海岬型船运价下降。

分析师表示，中国的举措可能令进口美元计价铁矿石的成本更高。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升10点，或0.96%，报1,053点，日均获利涨78美元，至8,374美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 升1点，至447点。超灵便型船指数 跌1点，报899点。(完)