金属期市：镍铜和铝价反弹，此前因人民币续挫引发需求忧虑而跌至六年低位

* 人民币在隔夜时段进一步下跌

* 美元下滑，因中国举措令美联储升息时机存疑

* 镍价因技术性卖盘而骤降15%，之后反弹

路透伦敦8月12日 - 镍、铜和铝价周三从稍早触及的六年低位反弹，当时因中国安排人民币贬值使人担心中国的金属需求减弱，导致上述金属价格大跌。中国是全球最大的金属买家。

伦敦金属交易所(LME)期镍 在隔夜交易时段猛跌15%，至每吨9,100美元，因人民币贬值的消息在流动性低的镍市触发大量技术性卖出。之后期镍反弹，收报10,600美元，下挫1.4%。

LME期铜 下滑至5,062美元，之后由跌转升，收涨1.3%，报5,189.50美元。期铝 一度跌至1,553.50美元，但反弹收升0.1%，报1,588美元。

人民币兑美元即期 周三收盘续挫1%至三年低位。

投资者对人民币下跌的忧虑加剧，因中国周三公布的一连串数据表现不佳，包括工业生产、零售销售与固定资产投资数据疲弱。

金属市场全面被抛售，对人民币下跌作出反应，因担心人民币走弱将使中国买家进口金属成本增加，但市场之后反弹。

“中国的举措有好有坏。如果这导致中国经济增强，因为出口增长，那么，对中国经济有利就是对金属有利，”Fast Markets研究部主管William Adams表示。

美元兑一篮子货币下跌，为金属价格提供支撑。在人民币贬值后，市场怀疑美联储会否在下月升息。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司 在印尼的铜矿暂停出口，消息为市场提供一些支撑。

但智利智利国家铜业公司(Codelco) 的罢工工人同意停止为期三周的罢工，消息向铜市施压。