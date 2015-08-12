全球金市：金价连升五日触及三周高位，因人民币贬值使美元和股市下跌

* 人民币连续第二日贬值，令股市下跌

* 金价从7月触及的数年低位反弹超过4%

路透纽约/伦敦8月12日 - 金价周三连续第五日上涨，触及三周新高，因人民币贬值令投资人忧虑，美元下跌、全球股市下滑。

人民币兑美元即期周三收盘续挫1%至三年低位，尽管中间价续贬千点推低即期盘中大跌，但央行自6.43价位起持续入市干预，推动即期尾盘快速反弹。客盘购汇、投机盘叠加倒量因素，令今日成交量创出天量。交易员认为，连两日急贬后市场流动性已恶化，短期虽仍有下跌空间，但汇价失控可能性亦不大。

中国此举令人担心货币战，且触发全球股市下跌，驱使部份投资者买入黄金等被视为避险的资产。目前金价较7月底的跌势所触及的五年半低位1,077美元反弹了逾4%。

现货金 上涨最多1.2%，至7月20日来最高的1,121.40美元，1913 GMT，上扬0.9%，报1,119.10美元。

美国12月期金 收涨1.4%，报每盎司1,123.60美元。

“空头已主导黄金市场一段时间了，周二人民币贬值对黄金空头是一点打击...但没有看到很多新的买盘，更多的是回补空头带动的涨势，”Sharps Pixley的Ross Norman表示。

黄金受到提振，因美元指数 下跌1.1%和美债收益率下滑，在中国安排人民币贬值后，投资者对美联储何时升息存疑。

现货银 升至一个月高位15.58美元。现货铂金 涨1%，报每盎司993.50美元。现货钯金 攀升3.2%，报每盎司621.25美元。(完)

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