国际油市：油价持稳，因库存减少和美元下跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
* 美国原油上涨0.5%，周二触及六年低位
* 布兰特油收高1%
* 美元走软及上周美国原油库存减少提振市场
* 市场担心原油库存可能再度增加，限制了油价的反弹
路透约纽8月12日 - 油价周三收涨，因美元下跌和美国原油库存减少，带动油价从上日触及的六年低位温和反弹，当时担心人民币贬值和中国经济放缓，油价受压下滑。
投资人担心进口原油上升和炼厂暂停运作，从而使美国原油库存可能再次增加，抑制了油价反弹的力道。
“油市需要库存大幅下降，才可扭转目前趋势，但上周库存没有大幅减少，”Caprock Risk Management分析师Chris Jarvis说。
政府数据显示，上周美国原油库存减少170万桶，不及市场预期的减少180万桶。
上周汽油库存减少130万桶，预估为减少64.7万桶。
但美国原油日进口量增加39.3万桶，至每日700万桶。上周馏分油库存增加300万桶，高于预期的增加130万桶。
美国原油期货 收涨0.22美元，或0.5%，报每桶43.30美元，盘中上升近0.80美元至日内高位。
布兰特原油 收升0.48美元，或1%，报每桶49.66美元，日内高位在50.01美元。
裂解价差CL-RB1=R触及三周高位每桶31美元以上，汽油期货 上扬4%，因上周汽油库存减少。
美元指数 下挫逾1%，因担心在人民币贬值后，美联储是否还会在短期内升息。
国际能源署(IEA)周三指出，拜经济成长反弹及低油价之赐，全球石油需求正以五年来最快速度成长，但全球石油供应过剩极为严重，过剩局面将持续整个2016年。 (完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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