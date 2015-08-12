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市场报道 | 2015年 8月 13日 星期四 04:18 BJT

美股盘后：思科公布季度业绩后股价上扬1.2%

路透8月12日 - 思科 周三在美股盘后交易中上扬1.2%，此前公司公布季度业绩。(完)

思科公布，会计年度第四季营收增加近4%，受市场对其转换设备和路由器的需求带动。

期内净利增至23.2亿美元或每股盈利0.45美元，上年同期分别为22.5亿美元或0.43美元。营收则由123.6亿美元增至128.4亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期思科第四季每股收益为0.56美元，营收为126.5亿美元。(完)

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