美股盘后：思科公布季度业绩后股价上扬1.2%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透8月12日 - 思科 周三在美股盘后交易中上扬1.2%，此前公司公布季度业绩。(完)
思科公布，会计年度第四季营收增加近4%，受市场对其转换设备和路由器的需求带动。
期内净利增至23.2亿美元或每股盈利0.45美元，上年同期分别为22.5亿美元或0.43美元。营收则由123.6亿美元增至128.4亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期思科第四季每股收益为0.56美元，营收为126.5亿美元。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。