美股盘后：思科公布季度业绩后股价上扬1.2%

路透8月12日 - 思科 周三在美股盘后交易中上扬1.2%，此前公司公布季度业绩。(完)

思科公布，会计年度第四季营收增加近4%，受市场对其转换设备和路由器的需求带动。

期内净利增至23.2亿美元或每股盈利0.45美元，上年同期分别为22.5亿美元或0.43美元。营收则由123.6亿美元增至128.4亿美元。