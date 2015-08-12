《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月12日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 73.38 -3.96 -5.12 5315261
京东 26.77 -1.25 -4.46 32307664
新浪 39.29 -0.48 -1.21 1842756
搜狐 50.29 +0.29 +0.58 581490
网易 141.20 -0.37 -0.26 1344410
百度 160.82 -7.12 -4.24 10258193
台湾
台湾积体电路 20.75 -0.08 -0.38 5755722
联电 1.79 +0.04 +2.29 138261
日月光 5.02 +0.02 +0.40 305771
硅品精密 5.43 +0.08 +1.50 751964
和信超媒体 0.68 +0.03 +4.37 39651
友达 3.12 +0.02 +0.65 669776
中华电信 30.97 -0.02 -0.06 53144
台湾国际航电 40.34 +0.10 +0.25 1244118
香港
中国移动 64.54 -1.14 -1.74 161626
中国联通 13.79 -0.46 -3.23 179871
中国电信 55.43 -0.71 -1.26 9278
中芯国际 4.67 -0.20 -4.11 31983
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 25
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”