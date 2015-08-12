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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 06:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 73.38 -3.96 -5.12 5315261

京东 26.77 -1.25 -4.46 32307664

新浪 39.29 -0.48 -1.21 1842756

搜狐 50.29 +0.29 +0.58 581490

网易 141.20 -0.37 -0.26 1344410

百度 160.82 -7.12 -4.24 10258193

台湾

台湾积体电路 20.75 -0.08 -0.38 5755722

联电 1.79 +0.04 +2.29 138261

日月光 5.02 +0.02 +0.40 305771

硅品精密 5.43 +0.08 +1.50 751964

和信超媒体 0.68 +0.03 +4.37 39651

友达 3.12 +0.02 +0.65 669776

中华电信 30.97 -0.02 -0.06 53144

台湾国际航电 40.34 +0.10 +0.25 1244118

香港

中国移动 64.54 -1.14 -1.74 161626

中国联通 13.79 -0.46 -3.23 179871

中国电信 55.43 -0.71 -1.26 9278

中芯国际 4.67 -0.20 -4.11 31983

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 25

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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