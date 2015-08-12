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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 06:24 BJT

****澳新经济指标预测--8月13日-8月20日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值        
    
    8月10日当周
    
    8月13日(四)
    2245 新西兰零售销售(较前季)                      第二季    +0.50%    +2.70%
                       (较上年同期)                             +5.2%     +5.1%
    
    8月14日(五)
    0200 澳洲路透/益普索主要消费者信心指数            8月         --      47.40
    0300 新西兰公债外资持有比例                       7月         --      64.1%
    
    8月17日当周
    
    8月17日(一)   
    暂无重要数据公布 
    
    8月18日(二)
    0130 澳洲新车销售                                 7月         --      +3.8%
    
    8月19日(三)   
    暂无重要数据公布
    
    8月20日(四)   
    暂无重要数据公布(完)

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