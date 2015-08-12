澳新经济指标预测--8月13日-8月20日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月10日当周 8月13日(四) 2245 新西兰零售销售(较前季) 第二季 +0.50% +2.70% (较上年同期) +5.2% +5.1% 8月14日(五) 0200 澳洲路透/益普索主要消费者信心指数 8月 -- 47.40 0300 新西兰公债外资持有比例 7月 -- 64.1% 8月17日当周 8月17日(一) 暂无重要数据公布 8月18日(二) 0130 澳洲新车销售 7月 -- +3.8% 8月19日(三) 暂无重要数据公布 8月20日(四) 暂无重要数据公布(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”