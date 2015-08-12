EIA库存周报：美国上周原油和汽油库存下降，炼厂加工量接近纪录高位

路透纽约8月12日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存下降，因炼厂原油加工量仍接近纪录高位；汽油库存下降，而馏分油库存上升。

8月7日止当周原油库存 减少170万桶至4.536亿桶。分析师原先预期为减少180万桶。

上周美国原油日进口量 增加39.3万桶至700万桶。

EIA数据显示，炼厂原油日加工量 下降4.6万桶至1,703万桶，此前几周触及纪录最高。炼厂产能利用率 维持在96.1%的强劲水平。

“原油库存减少符合预期，进口反弹抵消了炼厂产能利用率持续高位的影响，”Clipper Data驻纽约大宗商品研究主管Matt Smith称。

EIA称，库欣原油库存 下降5.1万桶至5,710万桶。据EIA估测，库欣原油油库库容为7,140万桶。

石油交易商预计，由于炼厂因秋季检修关闭，未来几周原油库存将迅速增加，有可能测试库欣存储容量上限；而由于本周英国石油(BP)印第安纳州Whiting炼厂的主要原油装置意外持续关闭，原油库存增速可能要快于预期。

经纪商称，周三有关BP日产能24万桶的原油加工装置可能关停两个月的报导，或帮助抑制EIA数据带来的任何看涨人气。

汽油库存 下降130万桶。接受路透调查的分析师此前预期下降64.7万桶。