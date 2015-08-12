EIA库存周报：美国上周原油和汽油库存下降，炼厂加工量接近纪录高位

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约8月12日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存下降，因炼厂原油加工量仍接近纪录高位；汽油库存下降，而馏分油库存上升。
8月7日止当周原油库存 减少170万桶至4.536亿桶。分析师原先预期为减少180万桶。
上周美国原油日进口量 增加39.3万桶至700万桶。
EIA数据显示，炼厂原油日加工量 下降4.6万桶至1,703万桶，此前几周触及纪录最高。炼厂产能利用率 维持在96.1%的强劲水平。
“原油库存减少符合预期，进口反弹抵消了炼厂产能利用率持续高位的影响，”Clipper Data驻纽约大宗商品研究主管Matt Smith称。
EIA称，库欣原油库存 下降5.1万桶至5,710万桶。据EIA估测，库欣原油油库库容为7,140万桶。
石油交易商预计，由于炼厂因秋季检修关闭，未来几周原油库存将迅速增加，有可能测试库欣存储容量上限；而由于本周英国石油(BP)印第安纳州Whiting炼厂的主要原油装置意外持续关闭，原油库存增速可能要快于预期。
经纪商称，周三有关BP日产能24万桶的原油加工装置可能关停两个月的报导，或帮助抑制EIA数据带来的任何看涨人气。
汽油库存 下降130万桶。接受路透调查的分析师此前预期下降64.7万桶。
EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 上升300万桶。分析师此前预期上升130万桶。(完) (编译 刘秀红；审校 王兴亚)
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