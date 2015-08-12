更新版 1-美股业绩：阿里巴巴第一季营收增长为三年来最慢，股价重跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(新增细节及评论)
* 阿里巴巴第一季营收为32.7亿美元，预估为33.9亿
* 股价下滑，较年初以来下跌将近30%
* 营收和交易总额增速为逾三年来最慢
* 公司宣布回购40亿美元股票
路透北京8月12日 - 中国最大电子商务公司阿里巴巴 股价跌至纪录低点，之前该公司公布营收增长为逾三年来最慢，因公司将业务更多转向移动设备的策略损及广告营收。
周三公司股价一度下挫8%至71.03美元，仅略高于IPO发行价68美元，市值蒸发将近160亿美元。该股收盘报73.38，下跌5.12%，今年以来跌幅将近30%。
阿里巴巴还宣布40亿美元股票回购计划，在两年时间完成，旨在抵消股票薪酬计划产生的影响。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”