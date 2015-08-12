更新版 1-美股业绩：阿里巴巴第一季营收增长为三年来最慢，股价重跌

* 阿里巴巴第一季营收为32.7亿美元，预估为33.9亿

* 营收和交易总额增速为逾三年来最慢

路透北京8月12日 - 中国最大电子商务公司阿里巴巴 股价跌至纪录低点，之前该公司公布营收增长为逾三年来最慢，因公司将业务更多转向移动设备的策略损及广告营收。