修正-更新版 1-美股业绩：阿里巴巴第一季营收增长为三年来最慢，股价重跌

(调整正文第七和第八段措辞，澄清：“移动业务营收占中国商业零售总营收的比例”是“移动业务营收占公司的中国电商零售总营收的比例”；“个人电脑交易业务”是“以个人电脑进行的交易业务”)

* 阿里巴巴第一季营收为32.7亿美元，预估为33.9亿

* 股价下滑，较年初以来下跌将近30%

* 营收和交易总额增速为逾三年来最慢

* 公司宣布回购40亿美元股票

路透北京8月12日 - 中国最大电子商务公司阿里巴巴 股价跌至纪录低点，之前该公司公布营收增长为逾三年来最慢，因公司将业务更多转向移动设备的策略损及广告营收。

周三公司股价一度下挫8%至71.03美元，仅略高于IPO发行价68美元，市值蒸发将近160亿美元。该股收盘报73.38，下跌5.12%，今年以来跌幅将近30%。

阿里巴巴还宣布40亿美元股票回购计划，在两年时间完成，旨在抵消股票薪酬计划产生的影响。

目前中国经济增速料放缓至25年以来的最低水平。中国周二令人民币 贬值，人民币降至近三年来最低点，令投资者更加担心。

阿里巴巴首席执行官(CEO)张勇周三对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称，公司在密切关注经济状况，但“对长期增长有信心”。

阿里巴巴目前在将业务从核心在线购物平台扩展开来，以控制网站营收及销售额增速双降的问题。

首席财务官(CFO)武卫在声明中称，“(我们)在把移动流量变成收入方面取得很大进展，移动业务营收占我们中国电商零售总营收的比例首次超过50%。”

不过武卫承认，移动交易业务的利润率仍不及以个人电脑进行的交易业务，而后者的利润率也在下降。

截至6月份三个月的营收增长28%至32.7亿美元，低于汤森路透SmartEstimate所调查的28位分析师的预估均值33.9亿美元。

阿里巴巴平台上的商品交易总额(GMV)增长34%至6,730亿元人民币(1,050亿美元)，亦为逾三年来最低增幅。

Summit Research Partners分析师郭琪在一份报告中称，尽管中长期仍看涨阿里巴巴，但短期并不看好。

郭琪指出，宏观经济环境的低可见性、竞争的加剧以及激进投资带来的持续利润率压力都是负面影响因素。

阿里巴巴周一宣布，将向中国领先的电器零售商苏宁云商 投资46亿美元，这是该公司迄今向整合在线及实体店购物迈出的最大一步。

该交易将提升阿里巴巴在对手京东 所擅长的物流和电器两个领域的竞争力。

截至6月的三个月间，阿里巴巴的非公认会计原则(GAAP)净利润较上年同期增长30%至15亿美元。当季为该公司第一财季。(完)