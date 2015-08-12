金砖国家：8月12日股汇市收盘纵览

路透8月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月12日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌1.89%或16.56点，至861.71点。

中国股市：沪综指震荡收跌1.1%，人民币中间价再度大跌继续拖累大盘

中国汇市：人民币爆568亿美元天量续跌1%，央行干预远离日低

香港股市：收盘重挫2.4%，全球股市因人民币贬值而折腰

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巴西股市：收低，银行股领跌，因执政党的一位参议员重提提高金融机构所得税的计划，该议员认为银行、保险公司和金融服务商应为支撑公共财政做出更多贡献。指标股指Bovespa指数 收低1.39%，报48,388.046点。

巴西汇市：雷亚尔在前日收盘位附近展开拉锯，交易员仍在消化人民币贬值对地区出口和美国货币政策的影响。对人民币走贬将令美联储货币政策决策复杂化的押注对雷亚尔构成支撑。雷亚尔兑美元 终场收报3.4739/44，上日收报3.4963/78。

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南非股市：大幅下跌，人民币继续贬值惊动全球市场。媒体和电商巨头Naspers是跌幅最大的蓝筹股。指标Top-40指数 收低3.52%，报44,980点；大盘综合指数 收跌3.16%，报50,570点。

南非汇市：兰特兑美元触及14年低点，因人民币进一步贬值

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印度股市：下跌超过1%，创逾两周最低收位，围绕商品服务税议案命运的不确定性，以及人民币贬值在全球市场引起轩然大波，令蓝筹股承压。BSE指数 收低1.27%至27,512.26点；NSE指数 跌1.33%至8,349.45点。

印度汇市：卢比兑美元 受人民币续贬影响走跌，收报64.77/64.78，上日收报64.19/64.20。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.15%至831.570点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.01%至453.03点。