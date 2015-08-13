美国债市：10年期公债标售遇冷，投标倍数创2009年以来最低

“鉴于市场上涨，这样的收益率水平吸引力不大，”Stone & McCarthy Research Associates的市场策略师John Canavan表示。

此次10年券的投标倍数为2.40倍，是2009年3月以来最低，当时为2.14。上次在7月标售10年期公债时的投标倍数为2.72。

本次10年券标售的得标收益率为2.115%，创4月以来10年券标售最低，并且低于7月标售时的2.225%。但比交易商在发行前交易(when-issued)所预估的水准高出约一个基点。

基金经理、外国央行和其他间接买家的购买比例占到60.14%，为5月以来最高。

较小型交易商及其他直接买家占到5.82%，为2012年8月以来最低。

美国初级市场交易商的购买份额为34.05%，为1月以来最高。

分析师表示，尚不清楚周四发售160亿美元30年期公债时，状况会如何。

根据Tradeweb，发行前交易中，30年期新债收益率的最新报价为2.8110-2.8160%。上次7月标售30年期公债时的得标收益率为3.084%。(完) (编译 许娜/王兴亚；审校 张荻)