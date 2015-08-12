《中国报摘》--中国证券报8月13日

* 头版头条:

--中国人民银行新闻发言人表示，央行将进一步完善人民币汇率市场化形成机制，维护汇率的正常浮动，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；当前不存在人民币汇率持续贬值的基础。

* 其他:

--中信证券 称，日前收到通知，央行核定中信证券待偿还短期融资券的最高余额为265亿元人民币；此前则为208亿元。中信证券可在有效期内自主发行短期融资券。

--申万宏源 宣布，对6月13日公告的非公开发行A股股票预案进行相应修订。其中，募集资金总额由原来的不超过180亿元下调为不超过140亿元。