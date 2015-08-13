中国个股：申万宏源调低定向增发底价，融资额上限下调逾两成

路透上海8月13日 - 中国大型券商--申万宏源集团股份有限公司 周四公告称，调低公司定向增发方案部分内容，包括增发底价和融资额上限等，其中融资额由不超过180亿元人民币下调为不超过140亿元，下调幅度超过两成。

根据公告，申万宏源通过调整定价基准日的形式，将增发底价由16.92元下调为12.30元，发行股数仍为不超过11亿股。随着募资规模的下调，原本拟用于增资申万宏源证券的资金亦由不超过140亿元下调为不超过110亿元。

6月中旬以来，中国股市经历一场“股灾”，股指在近一个月内累计最多下跌35%，绝大多数个股股价大幅下跌，申万宏源亦由6月15日20.27元高点下调至周三收盘时的13.6元。