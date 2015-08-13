中国个股：申万宏源调低定向增发底价，融资额上限下调逾两成

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月13日 - 中国大型券商--申万宏源集团股份有限公司 周四公告称，调低公司定向增发方案部分内容，包括增发底价和融资额上限等，其中融资额由不超过180亿元人民币下调为不超过140亿元，下调幅度超过两成。
根据公告，申万宏源通过调整定价基准日的形式，将增发底价由16.92元下调为12.30元，发行股数仍为不超过11亿股。随着募资规模的下调，原本拟用于增资申万宏源证券的资金亦由不超过140亿元下调为不超过110亿元。
6月中旬以来，中国股市经历一场“股灾”，股指在近一个月内累计最多下跌35%，绝大多数个股股价大幅下跌，申万宏源亦由6月15日20.27元高点下调至周三收盘时的13.6元。
国内中型券商太平洋 周二公告称，拟调减其配股募资总额上限，由此前不超过120亿元人民币下调至不超过45亿元，以因应近期证券市场变化和公司实际情况。 （完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”