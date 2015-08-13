表格：外资上周转为买超日股，日本投资者继续买超海外债券

路透东京8月13日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至 8月8日的一周，外资转为买超日本股票。 外资8月8日止当周在日本股市买超3,573亿日圆，前一周为卖超28亿 日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券1,244亿日圆，前一周为买超1,198 亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 8月 2日-8月 8日 +357.3 +819.2 +1,706.7 7月26日-8月 1日 -2.8 +263.9 -93.6 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 8月 2日-8月 8日 -14.5 +124.4 +57.5 7月26日-8月 1日 +168.1 +119.8 -7.2 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选 link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选 link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 郑茵 审校 杜明霞)