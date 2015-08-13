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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 08:14 BJT

表格：外资上周转为买超日股，日本投资者继续买超海外债券

路透东京8月13日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至
8月8日的一周，外资转为买超日本股票。
    
    外资8月8日止当周在日本股市买超3,573亿日圆，前一周为卖超28亿
日圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券1,244亿日圆，前一周为买超1,198
亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：

                         股市            债市       货币市场
    8月 2日-8月 8日     +357.3         +819.2       +1,706.7 
    7月26日-8月 1日       -2.8         +263.9          -93.6 

    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

                         股市           债市        货币市场
    8月 2日-8月 8日      -14.5         +124.4          +57.5 
    7月26日-8月 1日     +168.1         +119.8           -7.2 

    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证

    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选
    link.reuters.com/syk43s

    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选
    link.reuters.com/tyk43s
(完)
    
  
 (编译 郑茵 审校 杜明霞)

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