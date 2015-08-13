台湾股市：金管会调高上市柜公司融券保证金成数至120%，不利空头

路透台北8月13日 - 为因应台股 重跌至一年半低位，台湾金融监督管理委员会周三稍晚指出，自13日(周四)，上市及上柜有价证券之最低融券保证金成数由90%调整为120%。这将提高融券放空的成本，不利空头。

此外，金管会也指出，投资人也可经授信机构同意，得以具有市场流动性且能被客观合理评估价值之其他担保品，补缴融资自备款或融券保证金差额。

金管会也表示，近期经济金融情势变化，造成证券市场波动，金融监督管理委员会已密切关注国内外的金融情势。

台湾股市 周三收跌1.3%，创下逾一年半低位。其中，金融保险指数 重挫4.94%收盘，是股市大跌的"重灾区"。