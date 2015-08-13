台湾股市：金管会调高上市柜公司融券保证金成数至120%，不利空头

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月13日 - 为因应台股 重跌至一年半低位，台湾金融监督管理委员会周三稍晚指出，自13日(周四)，上市及上柜有价证券之最低融券保证金成数由90%调整为120%。这将提高融券放空的成本，不利空头。
此外，金管会也指出，投资人也可经授信机构同意，得以具有市场流动性且能被客观合理评估价值之其他担保品，补缴融资自备款或融券保证金差额。
金管会也表示，近期经济金融情势变化，造成证券市场波动，金融监督管理委员会已密切关注国内外的金融情势。
台湾股市 周三收跌1.3%，创下逾一年半低位。其中，金融保险指数 重挫4.94%收盘，是股市大跌的"重灾区"。
台股周三终场收报8,283.38点，跌110.76点或1.32%，前低在2014年2月5日的收盘8,264.48点。 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”