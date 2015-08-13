《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月13日

*工商时报：

--中信人寿与台寿保 联手，以150亿台币取得C3土地第一阶段45年地上权，成为今年商办市场最大一笔交易案；此外，得标者还拥有第二阶段150亿台币的40年地上权的优先选择权。

--200多万名基层劳工的基本工资，暂不调涨，劳动部昨天召开基本工资审议委员会，历时3.5小时攻防，会中并未做出是否调涨的决议，决定等11月下旬召开工作小组会议后，进一步观察下半年的经济情势变化，届时再决定是否开审议委员会调涨基本工资。

--由两岸业者共同推动的〞上海跨境电商直邮（直接邮递）〞服务，在上海启动首航；未来凡是单笔在人民币500元（约2,500台币）以下的小额交易，均可享免税优惠，在下单后一至三个工作日，就寄达大陆华东数省。

*经济日报：

--金管会主委曾铭宗表示，金融业持有人民币资产部位不多，可能产生的汇损相当少。根据金管会资料，寿险业部位约2,000亿，占近9兆(万亿)的海外投资部位仅2%。本波人民币贬值，对TRF（目标可赎回远期合约）及DKO（欧式触及出场远期合约）可能造成的未实现损失，金管会昨天已展开全面清查。

--不动产市场价格有下探迹象，金管会公布放宽不动产投资信托基金（REITs）发行规定，开放信托机构及不动产管理机构，可以收取绩效报酬。业者认为，此举有助掌握目前市场变化机会推证券化商品，活络REITs市场。

--争取国际大企业来台发国际板债券，金管会再放宽相关规定，让国际板债券涉及继承、赠与等作业，由券商办理即可，不必由发行人办理，减少发行企业的作业成本，有助提高来台发债意愿。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。