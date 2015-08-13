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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 08:28 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月13日

路透香港8月13日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.754港元      )
                                                                                                                                                                                                                          
 美股道琼工业指数周三-0.33,或0%,报17402.51点.因能源股和苹果反弹，抵销对中国经济放缓的持续忧虑                                                                                                                             
 。                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                          
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                                                                     
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                                                        
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                    
 中海油                       128.610    0.57      24471             9.972       0.94                                                                                                                                     
 中国铝业                       9.600   -1.54      34005             2.978      -1.08                                                                                                                                     
 中国移动                      64.540   -1.74     161626           100.089      -0.11                                                                                                                                     
 中国人寿                      18.430   -2.18     110911            28.581      -0.41                                                                                                                                     
 中石油                        94.800    0.51      36665             7.351       0.83                                                                                                                                     
 中石化                        74.690    0.89      27431             5.791       0.37                                                                                                                                     
 汇丰控股            <HSBC.K   43.790   -1.99    2433750            67.910       0.06                                                                                                                                     
 中电信                        55.430   -1.26       9278             4.298      -0.28                                                                                                                                     
 中国联通                      13.790   -3.23     179871            10.693      -0.07                                                                                                                                     
 兖州煤业                       5.800   -2.36      27620             4.497      -0.94                                                                                                                                     
 华能国际                      47.710   -2.87      16450             9.249       0.75                                                                                                                                     
 南方航空                      40.980   -7.35      55846             6.355       1.04                                                                                                                                     
 东方航空                      34.170   -7.22      36358             5.299       0.74                                                                                                                                     
 中芯国际                       4.670   -4.11      31983             0.724      -2.13                                                                                                                                     
 （完）

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