《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月13日

路透香港8月13日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.754港元 ) 美股道琼工业指数周三-0.33,或0%,报17402.51点.因能源股和苹果反弹，抵销对中国经济放缓的持续忧虑 。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 128.610 0.57 24471 9.972 0.94 中国铝业 9.600 -1.54 34005 2.978 -1.08 中国移动 64.540 -1.74 161626 100.089 -0.11 中国人寿 18.430 -2.18 110911 28.581 -0.41 中石油 94.800 0.51 36665 7.351 0.83 中石化 74.690 0.89 27431 5.791 0.37 汇丰控股 <HSBC.K 43.790 -1.99 2433750 67.910 0.06 中电信 55.430 -1.26 9278 4.298 -0.28 中国联通 13.790 -3.23 179871 10.693 -0.07 兖州煤业 5.800 -2.36 27620 4.497 -0.94 华能国际 47.710 -2.87 16450 9.249 0.75 南方航空 40.980 -7.35 55846 6.355 1.04 东方航空 34.170 -7.22 36358 5.299 0.74 中芯国际 4.670 -4.11 31983 0.724 -2.13 （完）