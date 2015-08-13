国际油市：伊朗制裁解除后，石油产出可能很快提升--IEA

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 伊朗石油日产出几个月内可能增至360万桶--IEA
* 浮式储油可能很快释出
路透伦敦8月12日 - 国际能源署(IEA)周三称，伊朗在制裁解除后可能很快就能提高石油产出，较当前最多每日增加73万桶。
IEA估计，制裁解除后，伊朗油田日产量可能在几个月内就能提升到340-360万桶。 其7月日产量约287万桶。
“尽管明年之前产量不太可能明显提升，但在此之前，浮式储油装置存储的油料就可能开始进入国际市场。浮式装置的储油已升到2012年中期国际加紧制裁后的最高水位。”IEA月报称。
伊朗石油部长尚甘尼曾表示，伊朗预计一旦制裁解除，日产出就能提高50万桶，几个月内料能增加100万桶/日。
IEA称，伊朗7月石油日产量较6月增加5万桶。
IEA的月报暗示伊朗增加的产出可能比该国本身估计的少。IEA并称，伊朗将需大量投资，才能提高产能。(完)
(编译 张若琪 审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”