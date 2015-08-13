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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 08:41 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月13日-8月20日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 8/13 美国 发售30年期公债 8/13 日本 标售五年期公债 8/13 日本 标售三个月期贴现国库券 8/13 意大利 标售中长期债券 8/17 1350 法国 标售国库券(BTF) 8/18 日本 标售20年期公债 8/18 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 8/18 日本 标售12个月期贴现国库券 8/19 德国 50亿欧元 标售两年期联邦债券 8/20 英国 标售2036年到期、票息4¼%公债

8/20 日本 加强流动性标售

8/20 西班牙 标售公债

8/20 日本 标售三个月期贴现国库券

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖；审校 张若琪)

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