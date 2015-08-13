《中国报摘》--其他报纸重要消息8月13日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--中国国务院法制办就《非存款类放贷组织条例》向社会公开征求意见。 征求意见稿明确，所谓的非存款类放贷组织，是在工商行政管理部门注册登记，并经省级人民政府监督管理部门批准取得经营放贷业务许可，经营放贷业务但不吸收公众存款的机构。
--国务院法制办网站向社会公开了《融资担保公司管理条例》的征求意见稿，征求意见稿提高了此前《暂行办法》所规定的注册资本等最低限额等设立融资担保公司的条件，将注册资本最低限额由《暂行办法》的500万元人民币提高到2,000万元。
--第一创业证券首席经济学家彭兴韵撰文指出，此次人民币汇率贬值会提高作为中间投入品的进口品价格，减缓PPI（工业生产者出厂价格指数）下降的幅度，并最终传导到CPI（居民消费价格指数）上来。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”