《中国报摘》--其他报纸重要消息8月13日

**上海证券报**

--中国国务院法制办就《非存款类放贷组织条例》向社会公开征求意见。 征求意见稿明确，所谓的非存款类放贷组织，是在工商行政管理部门注册登记，并经省级人民政府监督管理部门批准取得经营放贷业务许可，经营放贷业务但不吸收公众存款的机构。

--国务院法制办网站向社会公开了《融资担保公司管理条例》的征求意见稿，征求意见稿提高了此前《暂行办法》所规定的注册资本等最低限额等设立融资担保公司的条件，将注册资本最低限额由《暂行办法》的500万元人民币提高到2,000万元。

--第一创业证券首席经济学家彭兴韵撰文指出，此次人民币汇率贬值会提高作为中间投入品的进口品价格，减缓PPI（工业生产者出厂价格指数）下降的幅度，并最终传导到CPI（居民消费价格指数）上来。（完）