表格：韩国7月出口同比降幅小幅下修至3.4%，进口仍为下降15.3%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔8月13日 - 周四公布的海关修正数据显示，韩国7月出口同比降幅从3.3%小幅下修至3.4%，进口降幅持平于初值，仍为15.3%。
以下为韩国关税厅发布的进出口修正数据：
修正值 *初值
贸易收支(10亿美元) 顺差7.7 顺差7.8
出口额(10亿美元) 46.6 46.6
(较上年同期变动%) -3.4 -3.3
进口额(10亿美元) 38.8 38.8
(较上年同期变动%) -15.3 -15.3
注：*初值为产业通商资源部8月1日公布的数字。(完)
(编译 白云; 审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”