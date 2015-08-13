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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 08:48 BJT

表格：韩国7月出口同比降幅小幅下修至3.4%，进口仍为下降15.3%

路透首尔8月13日 - 周四公布的海关修正数据显示，韩国7月出口同比降幅从3.3%小幅下修至3.4%，进口降幅持平于初值，仍为15.3%。

以下为韩国关税厅发布的进出口修正数据：

修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 顺差7.7 顺差7.8

出口额(10亿美元) 46.6 46.6

(较上年同期变动%) 　-3.4 -3.3

进口额(10亿美元) 38.8 38.8

(较上年同期变动%) -15.3 -15.3

注：*初值为产业通商资源部8月1日公布的数字。(完)

(编译 白云; 审校 王兴亚)

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