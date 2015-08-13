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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 08:52 BJT

《交易视点》台债气氛仍属多头但可能有短线停利卖压--元大宝来证

路透台北8月13日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，在台湾方面，央行连续两日调降隔拆利率企图让市场维持宽松状况来因应经济困境及通膨不显，市场开始出现降息的声音，由于短线反应过于激烈，10年券因筹码问题已有超过20基点跌幅，5年券相对上较淡定，下周即有10年券发行前交易登场，考量到流动性问题，短线停利卖压可能带动殖利率上弹，但是气氛仍属多头，持券惜售心态浓厚，殖利率逢弹进场买盘存在之下，不排除殖利率还有下行空间，预估本周十年券104/5期 成交区间在1.20%-1.30%，五年券104/9期 则在0.83%-0.89%。

人民币进一步贬值为市场带来剧烈波动，也打乱了市场对于FED于今年9月升次升息的预期，人民币贬值带动亚币竞贬，资金可能流入美元资产造成美元过于强势，进而影响美国进口物价，由于因欧元有强及日币微幅影响下，美元指数反而稍稍回落，市场焦点转往汇率。欧洲及日本维持QE政策，中国央行放贬人民币，FED还未升息就已有升息效果，市场也因此认为12月升息的机率提高。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)

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