《交易视点》台债气氛仍属多头但可能有短线停利卖压--元大宝来证

路透台北8月13日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，在台湾方面，央行连续两日调降隔拆利率企图让市场维持宽松状况来因应经济困境及通膨不显，市场开始出现降息的声音，由于短线反应过于激烈，10年券因筹码问题已有超过20基点跌幅，5年券相对上较淡定，下周即有10年券发行前交易登场，考量到流动性问题，短线停利卖压可能带动殖利率上弹，但是气氛仍属多头，持券惜售心态浓厚，殖利率逢弹进场买盘存在之下，不排除殖利率还有下行空间，预估本周十年券104/5期 成交区间在1.20%-1.30%，五年券104/9期 则在0.83%-0.89%。