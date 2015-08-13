《交易视点》台债气氛仍属多头但可能有短线停利卖压--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月13日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，在台湾方面，央行连续两日调降隔拆利率企图让市场维持宽松状况来因应经济困境及通膨不显，市场开始出现降息的声音，由于短线反应过于激烈，10年券因筹码问题已有超过20基点跌幅，5年券相对上较淡定，下周即有10年券发行前交易登场，考量到流动性问题，短线停利卖压可能带动殖利率上弹，但是气氛仍属多头，持券惜售心态浓厚，殖利率逢弹进场买盘存在之下，不排除殖利率还有下行空间，预估本周十年券104/5期 成交区间在1.20%-1.30%，五年券104/9期 则在0.83%-0.89%。
人民币进一步贬值为市场带来剧烈波动，也打乱了市场对于FED于今年9月升次升息的预期，人民币贬值带动亚币竞贬，资金可能流入美元资产造成美元过于强势，进而影响美国进口物价，由于因欧元有强及日币微幅影响下，美元指数反而稍稍回落，市场焦点转往汇率。欧洲及日本维持QE政策，中国央行放贬人民币，FED还未升息就已有升息效果，市场也因此认为12月升息的机率提高。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”