《交易视点》惜售及养券心态有利台债，料央行缓降代收利率--群益金鼎证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月13日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，先前央行第二天下调代收利率0.2基点，此外也发布周五续发的14天NCD利率自0.5%下调至0.47%，再度引发市场追价。然而，连续两天利率跳水引发获利了结卖压，利率收敛跌幅。预期央行将缓步下调代收利率，但会到哪里仍须观察，公债交易区间也将下移，惜售与养券心态增强有利利率持续偏多。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”