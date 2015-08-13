《交易视点》惜售及养券心态有利台债，料央行缓降代收利率--群益金鼎证

路透台北8月13日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，先前央行第二天下调代收利率0.2基点，此外也发布周五续发的14天NCD利率自0.5%下调至0.47%，再度引发市场追价。然而，连续两天利率跳水引发获利了结卖压，利率收敛跌幅。预期央行将缓步下调代收利率，但会到哪里仍须观察，公债交易区间也将下移，惜售与养券心态增强有利利率持续偏多。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)