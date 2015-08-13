香港个股：中国忠旺公告称做空机构指控失实，今日复牌

路透香港8月13日 - 中国忠旺控股 周三晚间针对做空机构Dupre Analytics（简称DA）此前指控报告发出澄清，称该指控无事实根据，存在众多失实陈述、恶意虚假指控和明显事实错误。

刊登在港交所的公告并称，公司已向联交所申请由8月13日恢复买卖，股份于今年7月31日起暂时停牌。

公告并称，DA报告的目的在于破坏公司声誉及操控公司证券价格，公告并列出DA关于天津工厂、技术中心及研发中心、营口工厂建设等多处指控的详细回应信息，并称保留就DA报告提起诉讼的权利。

在上周一与银行的电话会议中，忠旺副总裁路长青及首席财务官张立基表示，股票停牌将很快解除，忠旺将在8月20日公布半年报。

忠旺为全球第二大铝型材制造商。一家研究机构Dupre Analytics日前发布一篇报告，指控忠旺将铝材运往由其控制的海外企业，包括墨西哥及越南等地，藉此美化销售数字。受此报告影响，忠旺7月31日要求股票停牌。

Dupre作空忠旺股票，并指称忠旺将铝材运往海外后，重新还原为铝胚。中国对原铝出口课征15%出口税。但铝材则享有增值税(VAT)退税。