《香港报摘》--经济日报8月13日

**头版头条**

--人民币兑美元中间价昨日再大跌逾千点子，跌幅1.6%，中间价两日累计贬值3.5%。现货价一度重挫2%，尾市在人民银行「暴力救滙」下迅速反弹，收市跌幅收窄至跌1%。

**其他**

--人民币滙价急跳水，港银营运亦受冲击，星展（香港）董事总经理兼企业及机构银行总监张建生指，人民币短期贬值5%会要求客户追加抵押品，跌10%对银行业营运响警号。

--人民币滙价两天内急挫，令存户对叙造定存的信心备受动摇，昨天7家本港银行随即上调人民币定息，包括发钞行渣打，把一年存期的息率加0.6厘，至3厘，冀逆市吸客。

--基金互认首批基金仍未获批，投资基金公会主席李锦荣认为，A股波动不影响基金互认产品的审批进度，相信两地监管机构正查阅申请文件，密锣紧鼓地审批有关产品。

--澳博 上半年现金经营溢利22.6亿港元，按年跌49.1%，符合市场预期，派中期息10港仙，按年少派55%。受贵宾业务收缩，澳博半年间经营贵宾赌枱数目累跌15%，中介人更减少四成。（完）

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