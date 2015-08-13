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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 09:06 BJT

《全球汇市》美元全线回落，市场静候人民币中间价

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1155 1.1156 -0.01 -7.79 1.2097

美元/日圆 124.29 124.20 0.07 4.04 119.68

欧元/日圆 138.65 138.56 0.06 -4.52 144.78

美元/瑞郎 0.9751 0.9748 0.03 -1.91 0.9941

英镑/美元 1.5615 1.5612 0.02 0.27 1.5573

美元/加元 1.2986 1.2975 0.08 11.77 1.1618

澳元/美元 0.7374 0.7375 -0.01 -9.72 0.8168

新西兰元/美元 0.6605 0.6613 -0.12 -15.29 0.7797

澳元/日圆 91.650 91.600 0.05 -6.22 97.750

新西兰元/日圆 82.090 82.130 -0.05 -12.20 93.310

英镑/日圆 194.08 193.90 0.09 4.43 186.38

澳元/新西兰元 1.1154 1.1129 0.22 6.54 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 张荻/张涛/刘秀红/李婷仪 审校 王颖/王丽鑫/郑茵/杜明霞)

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