全球金市：金价持于三周高位附近，人民币贬值带动避险买需

中国人民币兑美元即期周三收盘续挫1%至三年低位，盘中一度刷新四年低位 。消息人士暗示人民币面临贬值约10%的压力。

人民币若续贬，可能使更多资金抽离股市，并转进黄金等避险资产。

美联储副主席暨纽约联储总裁杜德利周三表示，如果中国经济情况弱于当局预期，那么对人民币汇率进行调整可能是适宜的作法。这是美联储首次对人民币贬值做出公开回应。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，其周三黄金持仓增0.6%至2,160万盎司，在连日减少、持仓降至2008年9月以来最低水准后首升。(完)

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