全球金市：金价持于三周高位附近，人民币贬值带动避险买需

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国人民币兑美元即期周三收盘续挫1%至三年低位，盘中一度刷新四年低位 。消息人士暗示人民币面临贬值约10%的压力。
人民币若续贬，可能使更多资金抽离股市，并转进黄金等避险资产。
美联储副主席暨纽约联储总裁杜德利周三表示，如果中国经济情况弱于当局预期，那么对人民币汇率进行调整可能是适宜的作法。这是美联储首次对人民币贬值做出公开回应。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，其周三黄金持仓增0.6%至2,160万盎司，在连日减少、持仓降至2008年9月以来最低水准后首升。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”