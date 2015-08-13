《香港报摘》--信报8月13日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--香港楼市毋惧金融市场动荡，坚挺创高峰。据市场消息称，由前联交所行政总裁、电讯盈科 前副主席袁天凡夫妇持有的山顶超级豪宅最近以接近15亿港元天价易手，实用尺价高达15万港元，买家为科网巨擘阿里巴巴集团主席马云。相对于袁天凡在2000年1.635亿港元的购入价，15年间劲赚约13亿港元，物业升值8倍。
**其他**
--光大国际 被花旗列为16只人民币贬值输家股份之一，昨天股价应声急挫7.1%。光大国际行政总裁陈小平表示，预计人民币贬值对该公司业务影响有限，强调光大国际并非高负债公司。
--TCL集团 主席李东生表示，人民币贬值有利该公司的产品出口，但受惠程度不似外界想像般大，因为集团部分生产材料以美元买入；另外，在部分地区设生产基地规避关税，也要以美元计价。
--汇丰控股 按固定薪酬安排，向包括集团行政总裁欧智华等14名高层，发放总值194.85万英镑（约合2,365万港元）的股份。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”