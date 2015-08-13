《香港报摘》--信报8月13日

**头版头条**

--香港楼市毋惧金融市场动荡，坚挺创高峰。据市场消息称，由前联交所行政总裁、电讯盈科 前副主席袁天凡夫妇持有的山顶超级豪宅最近以接近15亿港元天价易手，实用尺价高达15万港元，买家为科网巨擘阿里巴巴集团主席马云。相对于袁天凡在2000年1.635亿港元的购入价，15年间劲赚约13亿港元，物业升值8倍。

**其他**

--光大国际 被花旗列为16只人民币贬值输家股份之一，昨天股价应声急挫7.1%。光大国际行政总裁陈小平表示，预计人民币贬值对该公司业务影响有限，强调光大国际并非高负债公司。

--TCL集团 主席李东生表示，人民币贬值有利该公司的产品出口，但受惠程度不似外界想像般大，因为集团部分生产材料以美元买入；另外，在部分地区设生产基地规避关税，也要以美元计价。

--汇丰控股 按固定薪酬安排，向包括集团行政总裁欧智华等14名高层，发放总值194.85万英镑（约合2,365万港元）的股份。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘