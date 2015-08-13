中国金融：非存款类组织未获批准不得放贷，融资担保公司注册资本不低于2千万

路透北京8月13日 - 中国国务院法制办公室日前就央行发布的《非存款类放贷组织条例(征求意见稿)》公开征求意见，规定除依法报经监督管理部门批准并取得经营放贷业务许可的非存款类放贷组织外，任何组织和个人不得经营放贷业务。

征求意见稿明确，非存款类放贷组织主要运用自有资金从事放贷业务，也可以通过发行债券、向股东或银行业金融机构借款、资产证券化等方式融入资金从事放贷业务。

关于注册资本，征求意见稿规定，非存款类放贷组织应当具有与业务规模相适应的实缴注册资本，有限责任公司不得低于500万元，股份有限公司不得低于1,000万元。

意见稿并规定，非存款类放贷组织通过互联网平台经营放贷业务的，应遵守条例有关规定，并由银监会制定网络小额贷款的监管细则。

国务院法制办同时发布《融资担保公司管理条例(征求意见稿)》，强化对融资担保公司的源头管理，规定融资担保公司或者其分支机构自取得融资担保业务经营许可证之日起无正当理由连续1年以上未经营融资担保业务的，由监管部门缴回其融资担保业务经营许可证。

征求意见稿并指出，融资担保公司的实缴注册资本不得低于2,000万人民币；在融资担保公司持有5%以上股权的股东，应具有良好信用记录，近3年无违法违规记录。