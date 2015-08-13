企业并购：Fidelity National将以91亿美元收购软件公司SunGard

路透8月12日 - 金融业软件开发公司Fidelity National Information Services 已同意斥资91亿美元(包含债务)，收购竞争对手SunGard Data Systems。此举是为了接触到Sungard的数千个交易和理财客户。

SunGard是私募股权历史上投资持有时间最长的标的之一，该项交易标志着这笔投资的终结，而Sungard股东为公司公开上市的筹备工作也由此结束。

Fidelity National称，此项交易将缔造出一家年营收超过92亿美元的公司，并将立即拉升公司的每股盈余。Fidelity National将以现金支付45%，股票支付55%。

Silver Lake Partners、TPG资本、贝恩资本(Bain Capital)、黑石集团 、Goldman Sachs Capital Partners、KKR & Co 以及Providence Equity Partners在10年之前以114亿美元买下SunGard，其中包括5亿美元债务。他们现在将成为合并后上市公司的股东。(完) (编译 王颖；审校 白云)