背景资料：台湾央行委托大型银行代收隔夜拆款利率变动一览表

路透资料显示，央行在2012年3月时，开启一波调高委托银行代收的隔拆利率，历时一个半月共调高11.4基点，主因当时油电双双涨价，通膨有走高疑虑。

不过，台湾的竞争对手--韩国在2012年7月12日意外降息25基点至3.0%。台湾央行当时跟进调降隔拆利率，但并未降重贴现率。当年7月13日至7月底，央行主导隔拆利率调低11.8基点至0.388%。随后长达三年以上时间，均维持在此水位。