芝加哥期市：大豆期货小升，但仍接近两个月低位

12月玉米期货 跌0.1%至3.67-1/2美元。前一交易日收跌5%，盘中触及合约低位每蒲式耳3.57-1/2美元。

9月小麦期货 涨0.6%至每蒲式耳4.95美元。周三收跌3%，盘中触及6月1日以来最低每蒲式耳4.84美元。

美国农业部(USDA)将美国玉米单产预期调整为每英亩168.8蒲式耳，高于此前预期的166.8蒲式耳，如果实现，则将是历史第二高单产水平。

农业部预计大豆单产为每英亩46.9蒲式耳，高于此前预期的46.0蒲式耳。

农业部将2015/16玉米产量预期上调至136.86亿蒲式耳，如果实现，将是历史第三高产量。并将大豆产量预期上调至39.16亿蒲式耳，较上年纪录高位下降1%。

接受路透调查的分析师原本预计，受今年春季及夏初的过量雨水影响，美国农业部将下调玉米及大豆单产及总产量预期。

--------------------------------0043GMT-----------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 495.00 2.75 +0.56% -2.41% 532.58 38

CBOT玉米 367.50 -0.50 -0.14% -5.16% 407.63 33

CBOT大豆 913.25 3.25 +0.36% -6.00% 977.59 38

CBOT稻米 $11.63 -$0.08 -0.68% -1.36% $11.20 61

美国原油 $43.25 -$0.05 -0.12% +0.39% $48.76 28

汇率

欧元/美元 $1.115 $0.000 -0.02% +1.03%

美元/澳元 0.737 -0.001 -0.08% +0.92%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/刘秀红；审校 张涛)