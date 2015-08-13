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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 09:29 BJT

《汇市简讯》人民币中间价公布后澳元/美元大跌，随后反弹

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* 澳元/美元跌至0.7325，此前中国人民银行公布人民币中间价为6.4010，上日收报6.3870

* 澳元/美元迅速反弹，回到人民币中间价公布前的0.7370左右

* 市场反应波动，因不确定性持续且人们看法不一(完)

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全部现汇报价 (编译 王丽鑫；审校 张涛)

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