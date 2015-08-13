《香港报摘》--其他报纸重要消息8月13日

* 明报：

--近日人民币汇率波动剧烈，不少兑换店的人民币兑港元差价已拉阔至400点子（例如买入价为85，卖出价为81），甚至有兑换店的人民币买入价低至0.909（即要90.9元人民币才能换100港元）。找换店职员指汇率波动太惊人，如果差价不拉阔，无法有盈利。

* 苹果日报：

--人民币贬值阴霾下，港股沽压庞大，资金疯狂涌入公用及出口股避险，中电 、电能 及煤气 分别逆市升0.3%至1.3%。中环资产投资行政总裁谭新强亦指，在货币战争爆发的忧虑下，旗下基金近期的部署以避险为主，买入公用股等具防守性的股份。

--全球最大猪肉制品生产商万洲国际 副总裁兼首席财务官郭丽军指，或考虑增加人民币贷款比例。不过他相信即使滙率波动，亦不影响万洲继续降低负债比率进度。

* 星岛日报：

--TCL通讯首席执行官郭爱平指，经营环境转差，公司已将今年的营业额增长目标，由30%下调至10%。

* 文汇报：

--周大福 董事总经理黄绍基昨表示，相信人民币贬值对零售业的影响仍需时观察，认为本港零售业有一定吸引力，他又预料对公司短期业务未有太大影响。（完）