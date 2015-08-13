《香港报摘》--其他报纸重要消息8月13日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 明报：
--近日人民币汇率波动剧烈，不少兑换店的人民币兑港元差价已拉阔至400点子（例如买入价为85，卖出价为81），甚至有兑换店的人民币买入价低至0.909（即要90.9元人民币才能换100港元）。找换店职员指汇率波动太惊人，如果差价不拉阔，无法有盈利。
* 苹果日报：
--人民币贬值阴霾下，港股沽压庞大，资金疯狂涌入公用及出口股避险，中电 、电能 及煤气 分别逆市升0.3%至1.3%。中环资产投资行政总裁谭新强亦指，在货币战争爆发的忧虑下，旗下基金近期的部署以避险为主，买入公用股等具防守性的股份。
--全球最大猪肉制品生产商万洲国际 副总裁兼首席财务官郭丽军指，或考虑增加人民币贷款比例。不过他相信即使滙率波动，亦不影响万洲继续降低负债比率进度。
* 星岛日报：
--TCL通讯首席执行官郭爱平指，经营环境转差，公司已将今年的营业额增长目标，由30%下调至10%。
* 文汇报：
--周大福 董事总经理黄绍基昨表示，相信人民币贬值对零售业的影响仍需时观察，认为本港零售业有一定吸引力，他又预料对公司短期业务未有太大影响。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”