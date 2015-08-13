港报社评：人币急贬惹忧，中央市场须博弈--经济日报8月13日

人民币滙价昨续下挫，市场忧跌势未止。中央应不乐见人币贬值势头加剧，惟滙改方向既是要让市场力量反映人币滙价，中央须有理据与手段和市场博弈，管理市场对人币的预期。

滙率机制突变 短綫沽压难除

人民银行前天突然调低人币兑美元中间价近1.8%后，市场原先预期人币只是前天一次过贬值，但昨天中间价再低开1.6%，对人币前景遂淡风更盛，除内地现货市场续走低，离岸人币昨跌势更急，过去两天已累跌近半成，有分析指这一轮人币跌浪，最终恐要跌一成。

但中央应不乐见人币急跌，造成走资重压，徒令内地金融经济跌出祸来，亦不愿见人币急贬引发新兴市场货币战，故坊间有猜测中央只图人币贬值约3%，相信这较符合中央利益，因一方面可纾出口疲弱重压，以稳经济；另一方面亦可让人币滙价更反映市场需求，推动市场化滙率改革，争取今年底获国基组织（IMF）将人币纳入特别提款权篮子（SDR）。

惟人币滙率形成机制，由过去官方中间价为主导，现时则改为由更大市场力量，牵引官方中间价，由于关键因素逆位，难免增添投资者或贸易商等疑虑，沽售手上人币避险，短期内令人币沽压显增。

惟对人币短期走势影响更大的是，炒家亦势利用市场的不安与疑惑，对人币多踩一脚，如放大人币跌势难止的传闻，加剧人币在岸价跌势，并透过买卖更自由的离岸市场，狠踩离岸人币，甚至借助杠杆造淡人币，图获更厚利润，此亦带动在岸市场气氛更淡。故中央要稳人币滙价，要懂得和市场博弈，此须有充分理据与手段，让市场知悉中央的意图与目标，以管控市场预期。

在理据方面，人行指调低中间价主因是反映市场供求，惟客观上却惹中央会否被市场牵着走，令人币泻不停之忧。故中央须有更充分理据，向市场表明不愿见人币续挫，向市场清晰解释滙改背后意图，避免人币大跌预期不断发酵，令跌势难止。

炒家伺机狠踩 中央要控预期

且中央更要有手段调控市场，如透过国有银行、国企，以至动用外滙储备维稳在岸以至离岸人民币市场滙价，一如其他国家的央行般，透过有效干预滙市向市场释出维稳人币的信息，除让炒家知难而退，亦令正常贸易商等毋须因恐慌急沽，助滙市回稳。人币滙价要走市场化之路，波折难免，中央须学懂与市场博弈，让市场更深刻认知中央的意图，并有足够子弹达成目标，才有望将人币滙价调控在合理均衡水平。（完）

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