港报社评：灯柱作住址既是房屋问题，亦是选举问题--信报8月13日

香港未来两年日子将会有三大选举，首先是今年的区议会选举，继而是明年的立法会选举，再来则是后年「原地踏步」的特首选举。由于选举接踵而至，相关议题应运而生，甚至变得非常敏感，例如现任特首梁振英一言一行皆会被解读为「密谋连任」。在如今这个高度政治化的社会环境，选举事宜必须审慎行之，以免落人以徇私枉法的口实，偏偏统揽其事的选举管理委员会差强人意，未能予人足够的信心。

本报早前揭发，中西区西营盘选区出现「种票」疑云，邻近中联办的均益大厦二期，有两间安老院出现逾百个选民登记，其后有长者向传媒证实，对于「被登记」毫不知情。选委会主席冯骅就此作出回应，认为「被登记」并非事实，相信申请表乃长者选民自行填上，毋须转交执法机构跟进。冯骅又说，不可能雷厉风行核查所有长者的选民登记。

此外，上星期公布的临时选民登记册之中，约有十人以酒店、公园、文化中心甚至灯柱等等公众地方作为登记住址，冯骅笑称：「房屋问题全世界都有，香港亦都唔例外。」强调已核查个案证明没有问题：「你可以放心，个地址愈古怪，佢被人查的机会愈高。」

古怪还古怪，灯柱照样被信纳为住址，我们不禁要问，若然不是有人成功种票，是否意味着香港的房屋问题已经严重到有人以灯柱为家？犹记得上任特首曾荫权讲过，香港没有人「无瓦遮头」，言下之意是本地福利制度和公营房屋构建了足够的安全网；然而事实并非如此，莫说天桥底严格而言不算有瓦遮头，有露宿者若然以灯柱为家，意思是说连一片遮头的瓦也没有。选委会既然信纳了灯柱是有效的登记住址，间接承认香港的房屋问题之严重确是到了可耻程度。

诚然，露宿者同样拥有投票权，他们有身份证就跟一般市民无异，只不过穷得无立锥之地而已，但以选委会的「宽松态度」推测，若连安老院的种票疑云亦轻轻放过，拒绝雷厉风行核查所有长者的选民登记，那么若有人心存不轨以虚假地址种票，是不是能够逃得过选委会的法眼？再假设有人侥幸得逞，利用种票来影响选举结果，届时本已高度政治化的香港势必更加乱七八糟，参选者有机会被指摘舞弊，损害香港廉洁奉公的核心价值。

没错，选举议题非常敏感，而且一环扣一环，「被登记」影响区议会，区议会影响立法会，立法会虽然无法直接影响特首选举，因为游戏规则在政改否决之后维持现状，但立法会的选举结果足以决定下届特首是否继续可被杯葛。有监于此，我们认为选委会有必要摒弃大而化之的思维模式，核查云云切忌光说不练。

选举议题敏感到了一个程度，梁振英接受新华社专访，谈及放弃过时的积极不干预政策，亦被研判为「暗战竞选对手」。事缘财政司司长曾俊华得到国家主席习近平主动握手，然后接受新华社访问侃侃而谈理财之道与「一带一路」，偏偏梁振英访京会见人大委员长张德江，新华社竟然只字不提梁自称获赞的「高度肯定十分满意」。到头来，梁振英「得蒙」新华社又做一个专访，又谈「一带一路」，予人的感觉是重拾话语权。尤有甚者，曾俊华被视作积极不干预政策的最后一个扞衞者，特首放弃该政策的说法，俨然是冲着对方而来。

姑勿论如何，灯柱作住址，既是房屋问题，亦是选举问题，选委会绝对不能掉以轻心。说到底，只要存在着种票疑云，选委会的职责就是雷厉风行核查，以正视听，以维护选举公开公平公正的信诺信心信誉。（完）

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