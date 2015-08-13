港报社评：金融开放改革触发阵痛，香港投资生态有新风险--明报8月13日

人民币汇率持续两日显着下跌，贬值幅度将停在哪一个水平，须视乎北京当局的意志与市场磨合的程度。不过，现阶段可确定人民币汇率已经触顶，贬值多少是另一个问题。随着中国经济增长放缓，人民币转趋弱势都将成为新常态；基于中国是全球第二大经济体，新常态牵动的影响既深且广，各方都要调节适应。内地开放资本帐、人民币迈向国际储备货币的诸般措施，相信本港最终都会得益，可是近期事例说明在转变过程中触发的阵痛，使本港受创不轻；如何减轻伴随转变而来的风险，值得投资者思考。

人民币汇率，连续两日大跌

昨日是人民币完善中间价机制第二日，兑美元汇率再下跌约1％，连同前日贬值约1.9%，两日之内贬值幅度之大、时间之急骤，出乎意料。人民币中间价报价新机制，参考了前一日现货收市汇率，及综合考虑外汇供求情况和国际主要货币汇率变化后，由外汇中心综合制订。这个机制，理应有助减少扭曲、推动中间价走向市场均衡汇率，防止中间价持续大幅偏离市场汇率，提高报价的合理性。不过，由于加大了中间价波动，估计需要一段磨合期，中间价变动才会渐趋合理平稳。

按新机制的逻辑，若人民币跌势持续，而翌日的中间价要参考今日的收市价，则理论上每日都有可能下跌2%（官方容许的下限）；市场人士认为设若按此滚动下去，将撼动金融市场，所有资产类别都会受到影响。有数据估算，内地国企背负着约1.6万亿美元债务，若人民币汇率继续大跌，将严重影响国企的偿还能力。另外，过去10年人民币的单边升值和汇率超稳定状态，不少企业因而涉及一些高杠杆对冲理财产品，若人民币汇率再大幅度跌下去，一些企业或将蒙受巨大损失，届时会否触发系统性风险，属未知之数，但是不能不顾及。

昨日甫开市，人民币汇率随即被推低，离岸价曾经跌至6.57元兑1美元，见4年新低。根据外电引述上海交易员的报道，在接近收市前，国有银行代表人民银行沽出美元，把人民币汇价兑美元汇价维持在6.43元兑1美元。收市所见，人民币汇率较前日下跌约1%，跌幅较开市时显着收窄。看来，当局不愿看到人民币持续大幅贬值，个中应该有顾及整体金融体系稳定的考虑。

人民银行发文指出，从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础。内文主要指出5点，其中第5点提到「我国外汇储备充裕，财政状况良好，金融体系稳健，为人民币汇率保持稳定提供了有力支撑」；中国外汇储备约3.7万亿美元，这一点的潜台词是有必要时以丰厚外汇储备扞卫人民币汇率之势。因此，有理由相信人民币不会持续贬值，待美国启动加息之后，资金流向底定，人民币汇率应该就会稳定下来。

人民币贬值在环球金融市场，好像一石激起千重浪，牵动全球股市，亚太市场各国货币亦应声下跌，反映中国在金融市场动见观瞻的影响力。本港经济对内地依存度高，人民币贬值这般大动作激起的冲击波，本港更是首当其冲。从宏观角度审视，人民币贬值实际反映内地经济放缓，本港经济必然受影响，起码难望有更多内地旅客来港；即使来了，旅客的消费意欲也会打折扣，将进一步打击零售、餐饮等行业。

人民币定存也损手，市民切身感受良多

投资市场方面，昨日港股亦大跌近600点，跌幅约2.4%，再一次证明内地打喷嚏，本港就感冒。对于一般市民，今次人民币贬值感到「切身之痛」。过去一段长时间，由于憧憬人民币升值，而港元接近零利率，因此不少市民把港元兑换为人民币，做定期存款收取利息，现在本港银行系统接近1万亿元人民币存款，大多数属于此类性质；人民币定存被认为是最稳当的理财方式，现在亦要蒙受损失，对不少市民而言，如何和怎样处理手中的人民币，相信会费煞思量。若人民币不会持续贬值，则汇率一时的升跌，小投资者是否适宜在个人理财做大动作，其他投资风险是否更低，值得仔细思量之后小心抉择。

近期，内地金融领域一些举措，对本港都构成冲击，而且受创非轻。上月内地股市「股灾」，殃及本港，港股大幅波动，此役即使是资深投资者都蒙受损失，而内地当局的救市招数，着重长官意志，罔顾市场规律，其盲打乱干，使人看得瞠目结舌。今次人民币贬值，未知往后中间价机制会否获认可熟习，本港即时的股汇动荡，已经要陪着交学费。

上次内地股灾，与资本市场开放有关，今次人民币贬值，除了为提振出口，也被解读为与争取纳入IMF的SDR一篮子货币有关。金融市场改革、与国际接轨、推动人民币成为国际储备货币等，是内地开放改革的攻坚战，从国家整体布局，本港担任一定角色，一般认为会分享个中好处。不过，现实是开放改革触动的阵痛，本港即时分摊，内地股灾和人民币贬值的冲击，都说明了这一点。在金融事务方面，内地开放改革，本港分担阵痛，大概无可避免；对于投资者，特别是小投资者而言，需要应对的已不限于传统风险。这是上次内地股灾与今次人民币贬值可汲取的经验教训。 （完）

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