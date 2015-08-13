金属期市：伦敦期铜和期铝下滑，受中国需求担忧拖累

LME期铝 下滑0.2%至每吨1,584美元，上日曾跌至六年低点1,553.50美元。

中国人民币周三触及四年低点，连续第二天贬值。并且消息人士称政治圈内部让人民币贬值从而刺激出口的呼声日渐高涨，央行未来数月仍面临着让人民币进一步贬值的压力。

人民币意外贬值后，利用保税铜库存作为短期美元贷款担保品的中国进口商面临着成本上升压力，这可能迫使小型企业把铜库存让予银行，未来季度进行转售。

全球最大铜矿企业智利国家铜业公司(Codelco)举行罢工的合同工人同意暂停罢工，铜价因而承受额外压力。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化