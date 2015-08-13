港报社评：美国无权干涉人民币汇率--文汇报8月13日

中国完善人民币中间价报价机制，引发人民币连续两天贬值，美国国会议员对此「大感愤怒」，扬言「应把中国列为汇率操纵国」。必须指出，汇率制度和汇率政策是一国内政，人民币贬值具正当性，这是中国调控汇率的主权行为，美国无权干涉。美国干涉人民币汇率暴露美国经济霸主心态。人民币汇率长期高企，如今根据经济状况以及与市场接轨的需要，适度扩大汇率变动区间，是人民币市场化、国际化的重要一步，受到世界有良知国家和机构的认同。

中国自2005年启动人民币汇率改革以来，至今正好10年，人民币兑美元的中间价已累计升值超过35%，国际清算银行编制的人民币名义和实际有效汇率指数分别累计升值了42%和56%。下一步如何制订人民币的汇率，当然是以有利中国经济发展和货币体系稳定为前提，在此基础上稳步推进人民币汇率市场化改革，并不需要美国指手画脚。

众所周知，「中国制造」不仅补贴了美国消费者，中国的外汇储备也购买了大量美国国债，给了美国丰厚的利率补贴。美国之所以出现长期高增长、低通胀、低失业率的奇迹，一个重要的原因是「中国制造」给美国带来巨大实惠。

但是，美国不仅不感恩，反而一再逼迫人民币大幅升值，原因不外有三：一是中国目前为世界上持有美债最多的国家，持有超过1.2万亿美元的美债，人民币继续升值意味着美债缩水，中国财产不断流失；二是人民币继续升值，中国的出口创汇产业自然会受到巨大打击，美国的产品就会借机出口；三是美国威逼利诱人民币继续升值，为热钱大进大出创造条件，以诱发中国金融系统危机，进而遏制中国的战略崛起。

值得注意的是，美国每一次危机都是靠向外转嫁危机而度过的。其手法，是在设定转嫁危机特定对象国家后，一般先从汇率下手，逼升该国货币汇率，日本就是《广场协议》的牺牲品。如今美国故伎重施，反对中国完善人民币中间价报价机制，逼迫人民币升值。

美国国会议员扬言要把中国列为汇率操纵国，这也有悖常识。推进人民币汇率形成机制改革是中国的既定目标。2005年以来，人民币实行以市场供求为基础、盯住「一揽子货币」、有管理的浮动汇率制度，这符合国际通行准则。实际上，频频指责别国操纵汇率并强迫别国改变币值的美国，才是世界上最大的汇率操纵国。美国在金融海啸后推出多轮QE，狂印银纸，令美元贬值，转嫁危机，维持金融霸主地位。

中国迈向市场化的汇率机制，有利于在全球经济中更好地发挥作用，并有助于维护全球金融稳定。国际货币基金组织(IMF)欢迎中国调整人民币中间价定价，指出中国政策调整对人民币被纳入SDR篮子的决定没有影响。中国作为新兴经济大国，对人民币汇率作出改革，也显示出对世界经济稳定和发展的承担。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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