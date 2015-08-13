港报社评：人币值市场化，美政客炒冷饭--星岛日报8月13日

人民币调低兑美元中间价，原来不是「一次过」，继前日震跌全球主要股市和亚洲多国货币后，港股昨日又一度跌逾六百点，及至汇市出现中央干预的手影，才稍为回稳。在人民币汇率进一步市场化的过程中，这类波动可能继续出现。 这一波调整，不止引起金融市场波动，还招来政治反弹，部分美国政客旧调重弹，批评中国人为压低汇率来增加对美国出口，打击美国经济和就业。美国趋近大选期间，政客往往以「棒打中国」来吸选票。国家主席习近平下月赴美，人民币值又可能成为新的政治炒作议题。 这些政客反映部分美国社会的成见，是中国政府逆市场运作，刻意压低人民币值来进行不公平竞争。他们没有留意，或者视而不见的是，今次中国政府的操作恰与他们抱的成见相反。 今次人民币贬值，是由市场牵动官方，而中央昨日的干预，透过金融机构大手入市买入人民币，更是要托起汇价，缩窄人民币的跌幅。 受市场牵动续调低汇价 国际货币基金组织准确看到中国这个机制上的调整，对此表示欢迎，指出人民币中间价新机制应会允许市场发挥更大作用。这是中国改革金融体制，朝向人民币汇率自由浮动的目标，所走的重要一步。 中国对人民币汇率自由浮动，步步为营，设立中间价的制度，以及限制每天上下波幅不逾中间价百分之二，避免大上大落。中间价的厘订，本来是透过每日银行间外汇市场开盘前询价，参照多个指标计算出来，现在则参考上一日的收市价，这个改变，降低了官方中间价与市价之间的偏差，增加了市场对汇率的影响力。 新机制实施首两天的情况是，中央第一天把中间价一下子调低近百分之二，来贴近市场价格，但是市场价格进一步下降，较能反映国际汇市走势的人民币离岸价格，跌幅超过百分之二，导致昨天人民币又要调低中间价。 需大量工具防大鳄冲击 为了避免人民币汇价在中间价和市场价互为影响下出现螺旋形下滑，当局昨日出口又出手。人民银行网站昨日列出五大理由，表明从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础。市场上则出现中资大行大手入货的手影。 从早前扩大人民币每日波幅区间，到本星期修订中间价机制，央行逐渐让市场对人民币汇价发挥更大的影响力。这是人民币步向自由兑换不能避免的过程，汇价波动的风险难免比以前为高。 中央让市场加强发挥作用时，亦希望保持币值稳定，在现时的压力下对美元有序贬值，避免产生混乱，尤其是不容因此产生区域性的金融危机。不过，币值愈开放，面对大鳄炒作的风险就愈大。十多年前随美元升值而来的亚洲金融风暴，香港经过胆战心惊的「官鳄决斗」日子，中国金融体制未开放而避过一劫，当今又到美元升值的周期，随着股市和汇市比以前开放，中国无论财力和体制上，都需要储备大量工具来应付可能面对的冲击。（完）