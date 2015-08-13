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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 09:47 BJT

《香港重要政经日程》--8月13日-8月25日

================== 今日重要政经消息=================

8月13日（周四）

--10:30 高鑫零售 中期业绩发布会。

--16:30 越秀交通 中期业绩发布会。

-- 中国建筑国际 公布中期业绩。

-- 花样年 公布中期业绩。

-- 中华煤气 公布中期业绩。

-- 联想集团 公布中期业绩。

-- 港铁 公布中期业绩。

-- 匹克体育 公布中期业绩。

-- 中外运航运 公布中期业绩。

-- 裕元集团 公布中期业绩。

================== 近期重要政经消息=================

8月14日（周五）

-- 公布第二季本地生产总值（GDP）。

-- 万科 公布中期业绩。

-- 中国东方航空 公布中期业绩。

-- 粤海投资 公布中期业绩。

--15:00 花样年 中期业绩发布会。

8月17日（周一）

-- 创兴银行 公布中期业绩。

-- 金地商置 公布中期业绩。

-- 国泰君安国际 公布中期业绩。

-- 大酒店 公布中期业绩。

-- 万达酒店发展 公布中期业绩。

8月18日（周二）

-- 公布5-7月失业率。

--11:00 万达商业 在中国举行股东特别大会。

-- 港机工程 公布中期业绩。

-- 龙源电力 公布中期业绩。

-- 华润电力 公布中期业绩。

-- 华人置业 公布中期业绩。

-- 中信银行 公布中期业绩。

-- 南车时代电气 公布中期业绩。

-- 九龙仓集团 公布中期业绩。

8月19日（周三）

-- 国泰航空 公布中期业绩。

-- 吉利汽车 公布中期业绩。

-- 中国海外发展 公布中期业绩。

-- 中国电信 公布中期业绩。

-- 中旅国际 公布中期业绩。

-- 碧桂园 公布中期业绩。

-- 银河娱乐 公布中期业绩。

-- 吉利汽车 公布中期业绩。

-- 新奥能源 公布中期业绩。

-- 电视广播 公布中期业绩。

8月20日（周四）

-- 公布7月份消费物价指数。

-- 中国平安 公布中期业绩。

-- 太古 公布中期业绩。

-- 太古地产 公布中期业绩。

-- 恒基地产 公布中期业绩。

-- 利丰 公布中期业绩。

-- 平安保险 公布中期业绩。

-- 富力地产 公布中期业绩。

-- SOHO中国 公布中期业绩。

-- 越秀地产 公布中期业绩。

*8月25日（周二）

-- 公布7月份进出口数字。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)

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