《香港重要政经日程》--8月13日-8月25日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
================== 今日重要政经消息=================
8月13日（周四）
--10:30 高鑫零售 中期业绩发布会。
--16:30 越秀交通 中期业绩发布会。
-- 中国建筑国际 公布中期业绩。
-- 花样年 公布中期业绩。
-- 中华煤气 公布中期业绩。
-- 联想集团 公布中期业绩。
-- 港铁 公布中期业绩。
-- 匹克体育 公布中期业绩。
-- 中外运航运 公布中期业绩。
-- 裕元集团 公布中期业绩。
================== 近期重要政经消息=================
8月14日（周五）
-- 公布第二季本地生产总值（GDP）。
-- 万科 公布中期业绩。
-- 中国东方航空 公布中期业绩。
-- 粤海投资 公布中期业绩。
--15:00 花样年 中期业绩发布会。
8月17日（周一）
-- 创兴银行 公布中期业绩。
-- 金地商置 公布中期业绩。
-- 国泰君安国际 公布中期业绩。
-- 大酒店 公布中期业绩。
-- 万达酒店发展 公布中期业绩。
8月18日（周二）
-- 公布5-7月失业率。
--11:00 万达商业 在中国举行股东特别大会。
-- 港机工程 公布中期业绩。
-- 龙源电力 公布中期业绩。
-- 华润电力 公布中期业绩。
-- 华人置业 公布中期业绩。
-- 中信银行 公布中期业绩。
-- 南车时代电气 公布中期业绩。
-- 九龙仓集团 公布中期业绩。
8月19日（周三）
-- 国泰航空 公布中期业绩。
-- 吉利汽车 公布中期业绩。
-- 中国海外发展 公布中期业绩。
-- 中国电信 公布中期业绩。
-- 中旅国际 公布中期业绩。
-- 碧桂园 公布中期业绩。
-- 银河娱乐 公布中期业绩。
-- 吉利汽车 公布中期业绩。
-- 新奥能源 公布中期业绩。
-- 电视广播 公布中期业绩。
8月20日（周四）
-- 公布7月份消费物价指数。
-- 中国平安 公布中期业绩。
-- 太古 公布中期业绩。
-- 太古地产 公布中期业绩。
-- 恒基地产 公布中期业绩。
-- 利丰 公布中期业绩。
-- 平安保险 公布中期业绩。
-- 富力地产 公布中期业绩。
-- SOHO中国 公布中期业绩。
-- 越秀地产 公布中期业绩。
*8月25日（周二）
-- 公布7月份进出口数字。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”