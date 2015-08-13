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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 10:04 BJT

台湾股市：早盘反弹，金管会调整规则不利空头

路透台北8月13日 - 台湾股市周四早盘反弹。此前美国股市缩减跌幅收平，且台湾监管机构调整规则不利空头，帮助提振了此间市场人气。

本地时间09:16，台湾加权股价指数 涨0.8%至8,346.62点。周三收于8,283.38点。

台湾金融监督管理委员会周三稍晚指出，自13日(周四)，上市及上柜有价证券之最低融券保证金成数由90%调整为120%。这将提高融券放空的成本，不利空头。

电子类指数 涨1.0%，金融保险类指数 升0.6%。(完)

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