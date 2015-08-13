台湾股市：早盘反弹，金管会调整规则不利空头

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月13日 - 台湾股市周四早盘反弹。此前美国股市缩减跌幅收平，且台湾监管机构调整规则不利空头，帮助提振了此间市场人气。
本地时间09:16，台湾加权股价指数 涨0.8%至8,346.62点。周三收于8,283.38点。
台湾金融监督管理委员会周三稍晚指出，自13日(周四)，上市及上柜有价证券之最低融券保证金成数由90%调整为120%。这将提高融券放空的成本，不利空头。
电子类指数 涨1.0%，金融保险类指数 升0.6%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”