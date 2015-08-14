背景资料：台湾央行委托大型银行代收隔夜拆款利率变动一览表

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透台北8月14日 - 睽违三年以来，台湾央行8月11日(周二)首见调低委托银行代收隔夜拆款利率0.2基点，周五更扩大至下跌0.3基点，委托银行收受隔拆利率跌至0.379%。
路透资料显示，央行在2012年3月时，开启一波调高委托银行代收的隔拆利率，历时一个半月共调高11.4基点，主因当时油电双双涨价，通膨有走高疑虑。
不过，台湾的竞争对手--韩国在2012年7月12日意外降息25基点至3.0%。台湾央行当时跟进调降隔拆利率，但并未降重贴现率。当年7月13日至7月底，央行主导隔拆利率调低11.8基点至0.388%。随后长达三年以上时间，均维持在此水位。
日期(日/月/年) 整后隔拆利率 调整幅度
(%) (基点)
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*14/08/2015 0.379 -0.3基点
13/08/2015 0.382 -0.2基点
12/08/2015 0.384 -0.2基点
11/08/2015 0.386 -0.2基点
=====================================================
23/07/2012 0.388 -0.2基点
20/07/2012 0.390 -1.0基点
19/07/2012 0.400 -2.0基点
18/07/2012 0.420 -2.0基点
17/07/2012 0.440 -2.0基点
16/07/2012 0.460 -2.0基点
13/07/2012 0.480 -2.6基点
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11/05/2012 0.506 +0.1基点
10/05/2012 0.505 +0.1基点
09/05/2012 0.504 +0.1基点
08/05/2012 0.503 +0.1基点
07/05/2012 0.502 +0.1基点
04/05/2012 0.501 +0.1基点
03/05/2012 0.500 +0.1基点
02/05/2012 0.499 +0.2基点
01/05/2012 休市 休市
30/04/2012 0.497 +0.2基点
27/04/2012 0.495 +0.3基点
26/04/2012 0.492 +0.3基点
25/04/2012 0.489 +0.3基点
24/04/2012 0.486 +0.3基点
23/04/2012 0.483 +0.3基点
20/04/2012 0.480 +0.3基点
19/04/2012 0.477 +0.3基点
18/04/2012 0.474 +0.3基点
17/04/2012 0.471 +0.3基点
16/04/2012 0.468 +0.3基点
13/04/2012 0.465 +2.9基点
12/04/2012 0.436 +0.3基点
11/04/2012 0.433 +0.3基点
10/04/2012 0.430 +0.5基点
09/04/2012 0.425 +0.5基点
06/04/2012 没调整 0.0基点
05/04/2012 0.420 +1.0基点
02/04/2012 0.410 +1.5基点
26/03/2012 0.395 +0.3基点(原0.392%)
注1：资料来源为路透内部整理，未经官方核实。
注2：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)