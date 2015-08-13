香港热股：李宁上半年亏损大幅收窄且恢复店舖扩张，股价升至10周高位

路透香港8月13日 - 中国主要运动品牌--李宁有限公司 周四公布的上半年度净亏损大幅收窄，且除息、税、折旧及摊销前利润（EBITDA）及经营性现金流转为正数，刺激公司早盘股价最多曾大涨9.2%至10周高位。

李宁的业绩声明称，截至6月底止上半年度净亏损，由去年同期的5.86亿元人民币大幅收窄至2,941万元；EBITDA为达2.6亿元，去年同期为亏损3.51亿元；经营性现金流亦由去年同期的负数，转为正数达1.65亿元。

该股小幅高开后，股价最多曾大涨9.2%至4.26港元的10周以来高位，其后涨幅收窄，香港时间10:06升4.1%；大盘恒生指数 升0.79%。

公司表示，上半年公司已重新扩张店舖，为2011年以来首见，售卖点增至5,745个，当中42%新增销售点位于渗透率较低的南部地区。

＂本公司将持续提升运营效率，加大运营成本控制力度，并加强现金流管理能力，力争实现本年度全年业绩回到盈利轨道。＂李宁执行主席李宁在声明中称。

李宁的转型计划自2012年展开，以解决库存的问题，并进行品牌重建。公司表示，第二季其零售及批发的同店销售分别取得高双位数及高单位数同比增长，整体同比增长则为低双位数。

公司称，2016年第一季订货会订单录得中双位数同比增长。公司基于互联网平台所开展的业务已初见成效，下一步将继续加大数字化业务的投入及拓展。目标在未来三至五年，将电商业务收入占比提升至20%以上，上半年占收入比为6%。

下半年公司将注重更为清晰的产品市场定位，落实＂李宁标＂和＂弹簧标＂两大细分市场策略，分别针对运动参与者及运动生活消费群。（完）

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