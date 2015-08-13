中国新债：国开行下周二发至多100亿元两期债，三年期可在银行柜台分销

路透上海8月13日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(18日)招标发行两期固息债，总额不超过100亿元人民币，期限包括三年和10年；其中三年期品种可至多追加发行10亿元，用于商业银行柜台分销。

上述两期债中，三年期品种为该行今年第17期新发债，10年期品种为今年第10期增发债，票面利率为4.21%。

三年期固息债招标量不超过40亿元。工行 、农行 和中行 三家商业银行柜台分销额度上限分别为3亿元、4亿元和3亿元。

具体发行条款如下：

2015第17期新发债和第10期增发债

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发行上限 3年40亿元；10年50亿元

追加发行上限 3年10亿元；10年：无

期限/计息方式 3/10年固息

招标时间 8月18日10:00-11:00

招标方式 采用单一利率或价格(荷兰式)招标方式

缴款日 3年：8月27日；10年：8月20日

起息日 3年：8月27日；10年：4月13日

分销期 3年：8/19-27；10年：8/19-20

上市日 3年：8月31日；10年：8月24日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 3年0.05%；10年0.15%

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