中国新债：国开行下周二发至多100亿元两期债，三年期可在银行柜台分销

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月13日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(18日)招标发行两期固息债，总额不超过100亿元人民币，期限包括三年和10年；其中三年期品种可至多追加发行10亿元，用于商业银行柜台分销。
上述两期债中，三年期品种为该行今年第17期新发债，10年期品种为今年第10期增发债，票面利率为4.21%。
三年期固息债招标量不超过40亿元。工行 、农行 和中行 三家商业银行柜台分销额度上限分别为3亿元、4亿元和3亿元。
具体发行条款如下：
2015第17期新发债和第10期增发债
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发行上限 3年40亿元；10年50亿元
追加发行上限 3年10亿元；10年：无
期限/计息方式 3/10年固息
招标时间 8月18日10:00-11:00
招标方式 采用单一利率或价格(荷兰式)招标方式
缴款日 3年：8月27日；10年：8月20日
起息日 3年：8月27日；10年：4月13日
分销期 3年：8/19-27；10年：8/19-20
上市日 3年：8月31日；10年：8月24日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 3年0.05%；10年0.15%
--------------------------------------------------------------(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”