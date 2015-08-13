日本央行：委员白井早由里称通胀率可能在2017年3月达到2%--日经

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京8月13日 - 据日本经济新闻周二报导，日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，她预计2017年3月底前消费物价升幅可能达到约2%的水平。
白井早由里的看法与日本央行总裁黑田东彦的看法形成鲜明对比。黑田东彦认为，随着经济改善，企业将会提高薪资和产品价格，到明年9月份前后通胀率应该就达到2%的目标。
“我个人的观点稍微谨慎一点，我预期通胀率会在2016财年末达到约2%的水平。”白井早由里在日经新闻的评论文章中称。
白井早由里称，通胀远低于央行目标的一个主要原因是，油价下跌降低了能源成本。
白井早由里还称，居民需要先见到薪资持续增长，才会容忍物价上升，进而实现通胀目标。
白井早由里还在文章中称，除非中国经济严重滑坡及希腊债务违约的风险成真，否则随着内外需增强，经济产出缺口将会改善。(完) (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”