日本央行：委员白井早由里称通胀率可能在2017年3月达到2%--日经

路透东京8月13日 - 据日本经济新闻周二报导，日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，她预计2017年3月底前消费物价升幅可能达到约2%的水平。

白井早由里的看法与日本央行总裁黑田东彦的看法形成鲜明对比。黑田东彦认为，随着经济改善，企业将会提高薪资和产品价格，到明年9月份前后通胀率应该就达到2%的目标。

“我个人的观点稍微谨慎一点，我预期通胀率会在2016财年末达到约2%的水平。”白井早由里在日经新闻的评论文章中称。

白井早由里称，通胀远低于央行目标的一个主要原因是，油价下跌降低了能源成本。

白井早由里还称，居民需要先见到薪资持续增长，才会容忍物价上升，进而实现通胀目标。